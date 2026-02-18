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Justiça, Segurança e Cidadania

Caso Alexandre: juiz acusado pelo crime será julgado em março no ES

Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 18 de Fevereiro de 2026 às 11:08

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

18 fev 2026 às 11:08
Antônio Leopoldo Teixeira, juiz aposentado e réu pelo assassinato de Alexandre Martins
Antônio Leopoldo Teixeira, juiz aposentado e réu pelo assassinato de Alexandre Martins Crédito: Gabriel Lordêllo
Foi marcado para o próximo dia 12 de março o julgamento do magistrado aposentado Antônio Leopoldo Teixeira. Ele é acusado de envolvimento no assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, em 2003. A sessão do Tribunal Pleno do Espírito Santo — formado pelo conjunto dos desembargadores — será presencial e acontecerá a partir das 9 horas. A inclusão na pauta de julgamento foi decisão do relator do caso, o desembargador Fábio Brasil Nery. Ele assumiu a relatoria da ação penal no ano passado, quando ela retornou para o TJ, vinte anos após ter se iniciado. 
O fato decorre de um novo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a competência para o julgamento do magistrado, mesmo após a aposentadoria, ser do Tribunal de Justiça e não do júri popular de primeiro grau, onde o processo tramitava. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA - 18-02-26.mp3

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