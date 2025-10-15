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Justiça, Segurança e Cidadania

Bairro mais violento do ES registra pelo menos um assassinato por mês

Atuação do tráfico é apontada por moradores de LInhares como uma das possíveis causas da violência em Santa Cruz

Publicado em 15 de Outubro de 2025 às 11:09

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

15 out 2025 às 11:09
Linhares é um polo de desenvolvimento no Norte do ES que atrai novos empreendimentos
Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/ Divulgação
Um bairro da Região Norte lidera o ranking como o mais violento do Espírito Santo, com onze assassinatos em nove meses. Trata-se de Santa Cruz, que registrou 27% das mortes violentas intencionais ocorridas em Linhares, onde está localizado. Outro dado que chama a atenção é que o volume de casos é igual registrado em Cachoeiro de Itapemirim. O município do Sul tem uma população de mais de 198 mil habitantes, maior que a de Linhares, com pouco mais de 183 mil. Quando comparado com outros bairros dos municípios que lideram o ranking das mortes violentas, Santa Cruz também está na dianteira. É o caso de Bairro das Laranjeiras (Serra), com 7 homicídios; Cobi de Baixo (Vila Velha), com 5 mortes; e Jardim Botânico (Cariacica), com outras 6. Dois anos antes, em 2023, outro bairro de Linhares, Nova Esperança, também alcançou o posto de campeão de violência. Naquele ano 13 pessoas perderam a vida na localidade. Moradores de Linhares relatam que Santa Cruz é uma comunidade de periferia e atribuem a performance a atuação de grupos ligados ao tráfico de drogas. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - Justiça, Segurança e Cidadania -15-10-25.mp3

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