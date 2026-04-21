Projeto propõe mudança nas placas de veículos no Brasil; PRF explica!

Na última semana foi destaque no noticiário a informação que um projeto de lei quer recolocar nomes de estado e município nas placas dos veículos, além da bandeira da unidade da federação. A matéria foi aprovada na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados e segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para o autor do projeto, senador Esperidião Amin (PP-SC), a medida pode ajudar autoridades a identificar a origem dos veículos em casos de infrações, furtos e roubos. O relator na comissão, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), afirmou que a mudança pode reforçar o senso de pertencimento regional e facilitar a identificação de veículos “de fora”.
Segundo o autor do projeto, a identificação pode ajudar autoridades de trânsito e policiais a identificarem com facilidade a origem de um veículo em casos de infrações furtos, roubos e outros crimes envolvendo veículos. As informações são do "G1". Nesta edição do "Direção Segura", o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - DIREÇÃO SEGURA - 21-04-26