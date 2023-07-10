A trajetória de Jerônimo Monteiro no governo do ES

Jerônimo Monteiro Crédito: Wikipédia

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História é Essa?", com o comentarista Rafael Simões, o destaque vai para a trajetória política e o governo de Jerônimo Monteiro. A vinte e três de maio de 1908, assumiu a presidência do Estado Jerônimo de Sousa Monteiro, que trazia para o governo um programa de amplas realizações. Jerônimo de Sousa Monteiro nasceu em Cachoeiro de Itapemirim (Espírito Santo) em 4 de junho de 1870 e faleceu em 23 de outubro de 1933. Foi, também, deputado estadual, federal e senador. Cursou a Faculdade de Direito de São Paulo, pela qual se diplomou em 1894. Antes mesmo de formado atuou como promotor público em Cachoeiro.

Em 1895 foi eleito deputado estadual pelo Partido Republicano Construtor (PRC), que governava o Espírito Santo. Foi um deputado ativo, apoiando o governo. Ao final de seu mandato, em 1897, foi eleito deputado federal na chapa governista para a legislatura 1897- 1899, porém no ano seguinte, num momento de divisão e radicalização da política capixaba, rompeu com seu partido, o PRC. Para a eleição estadual de 1900, fundou uma nova agremiação, o Partido da Lavoura (PL), e lançou candidato próprio à presidência do estado, Ramiro de Barros Conceição, com o apoio de toda a oposição. Mas o PRC já se havia fortalecido em torno da candidatura de Muniz Freire para um segundo mandato, e saiu vitorioso do pleito.

Durante o seu governo Jerônimo Monteiro começou a construção da Companhia Industrial do Espírito Santo (Polo Industrial Sul do Espírito Santo): Usina Hidroelétrica do Rio Fruteiras, Engenho de açúcar, Fábrica de papel, Fábrica de tecidos, Fábrica de Cimento, Fábrica de óleos vegetais e Serraria Industrial. Obras para a navegabilidade do Rio Itapemirim. Para financiar a construção das indústrias, contratou com um banqueiro francês a criação do Banco Hipotecário e Agrícola do Espírito Santo, para o qual o banqueiro forneceria o capital e o estado daria garantia de juros.

Também estimulou a imigração, trazendo 10 mil imigrantes para o Espírito Santo. Também realizou diversas melhorias urbanas em Vitória e Cachoeiro de Itapemirim, mas também em Vila Velha e Cariacica. Vitória, podemos dizer, começou a se apresentar como uma cidade moderna, dotada dos serviços de água, esgotos, luz e bondes elétricos. Abriram-se novas ruas. Surgiram a Vila Moscoso e seu belíssimo parque. Os principais edifícios públicos foram reconstruídos, inclusive o antigo Colégio dos Jesuítas – que sofreu remodelação completa, graças à qual o velho edifício se transformou no atual Palácio Anchieta.

Durante o seu governo aconteceu a primeira greve operária que temos registro em nossa história. Em novembro de 1908, Cachoeiro de Itapemirim foi palco do acontecimento. Entraram em greve os trabalhadores da construção da Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, por atraso do pagamento dos salários. Político dos mais famosos e importantes da história do Espírito Santo, deixou um rastro político na família. Do casamento com Cecília Bastos teve oito filhos, um dos quais, Jerônimo Monteiro Filho, foi senador pelo Espírito Santo de 1935 a 1937. Seu sobrinho Carlos Fernando Monteiro Lindenberg foi revolucionário de 1930, constituinte de 1934, deputado federal pelo Espírito Santo de 1935 a 1937, constituinte de 1946, governador do Espírito Santo de 1947 a 1950 e de 1959 a 1962, e senador de 1951 a 1959 e de 1967 a 1975. Ouça a conversa completa!