Zurich fecha acordos e projeto do entorno do Aeroporto começa a andar

Aeroporto de Vitória Crédito: Imprensa Zurich Airport Brasil

A Zurich Airport do Brasil, concessionária responsável pelo Aeroporto de Vitória até 2048, já tem cinco contratos assinados com empresas que vão operar na área do entorno do terminal. Os anúncios serão feitos ao longo dos próximos meses, de acordo com os interesses dos operadores. Este é o tema em destaque nesta edição do "Economia e Negócios", com o comentarista Abdo Filho.

Segundo Ricardo Gesse, CEO da Zurich no Brasil, os acordos foram fechados com empresas de vários segmentos diferentes. "Temos, por exemplo, contratos assinados com empresas de varejo e saúde. Estamos seguindo aquilo que foi anunciado no ano passado, quando divulgamos o projeto, queremos algo bastante diverso, que atenda às demandas da cidade. É o que vamos buscar e entregar".

Danilo Sesiki, diretor Comercial da Zurich, disse que o masterplan do Aeroporto de Vitória está em linha com o planejado pela companhia. "Anunciamos o projeto há pouco mais de um ano, o mercado está absorvendo a proposta, trata-se de uma concessão, não é uma venda ou aluguel tradicional. As negociações estão dentro do esperado e vão ganhar mais velocidade".