Vale aproveita ociosidade provocada por Brumadinho e moderniza Tubarão

Desde 25 de janeiro de 2019, dia do rompimento da barragem de Brumadinho, a produção de minério da Vale em Minas Gerais está afetada. Além da reconstrução que a mineradora está tocando nas áreas diretamente afetadas pelo desastre, uma série de medidas estão sendo adotadas em outros complexos da região para evitar novas tragédias. Este conjunto de ações reduz a produção nas minas e, claro, impacta a operação de Tubarão, em Vitória, onde estão as pelotizadoras e o porto. A companhia está aproveitando este período de ociosidade para modernizar o complexo portuário e industrial inaugurado em 1966. As duas pelotizadoras mais antigas, as usinas 1 e 2, vão se tornar as primeiras fábricas de briquetes (aglomerado de minério criado e patenteado pelo Vale) do mundo. Um investimento de US$ 182 milhões. Tema para Abdo Filho, nesta edição do "Economia e Negócios".