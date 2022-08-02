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Economia e Negócios

Vale aproveita ociosidade provocada por Brumadinho e moderniza Tubarão

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Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 11:43

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

02 ago 2022 às 11:43
Porto de Tubarão recebendo a embarcação Rio de Janeiro, um dos maiores navios de minério do mundo
Porto de Tubarão recebendo a embarcação Rio de Janeiro, um dos maiores navios de minério do mundo Crédito: Tadeu Bianconi/Agência Vale/Divulgação
Desde 25 de janeiro de 2019, dia do rompimento da barragem de Brumadinho, a produção de minério da Vale em Minas Gerais está afetada. Além da reconstrução que a mineradora está tocando nas áreas diretamente afetadas pelo desastre, uma série de medidas estão sendo adotadas em outros complexos da região para evitar novas tragédias. Este conjunto de ações reduz a produção nas minas e, claro, impacta a operação de Tubarão, em Vitória, onde estão as pelotizadoras e o porto. A companhia está aproveitando este período de ociosidade para modernizar o complexo portuário e industrial inaugurado em 1966. As duas pelotizadoras mais antigas, as usinas 1 e 2, vão se tornar as primeiras fábricas de briquetes (aglomerado de minério criado e patenteado pelo Vale) do mundo. Um investimento de US$ 182 milhões. Tema para Abdo Filho, nesta edição do "Economia e Negócios". 
Economia e Negócios - 02-08-22

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