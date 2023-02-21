Sudene e portos elevam pressão por mais infraestrutura em Aracruz

Está contratado para os próximos anos a ascensão de Aracruz, Norte do Estado, como um dos grandes polos logísticos do Espírito Santo e do Brasil. Portocel, antes focado apenas em celulose, está trabalhando forte para ampliar suas atividades e tem conseguido bons resultados. Diante do ótimo contexto, cresce a pressão, principalmente dos empresários da logística, para que as rodovias e a ferrovia que dão acesso a Aracruz sejam ampliadas e modernizadas. Nesta edição do Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho traz os destaques do cenário econômico capixaba, com as últimas informações sobre o setor portuário e de infraestrutura. Ouça a conversa completa!