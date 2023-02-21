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Economia e Negócios

Sudene e portos elevam pressão por mais infraestrutura em Aracruz

Acompanhe no comentário do colunista Abdo Filho

Publicado em 21 de Fevereiro de 2023 às 09:47

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

21 fev 2023 às 09:47
O Portocel vem realizando, ao longo dos últimos anos, uma série de estudos e melhorias
O Portocel vem realizando, ao longo dos últimos anos, uma série de estudos e melhorias Crédito: Portocel/Divulgação
Está contratado para os próximos anos a ascensão de Aracruz, Norte do Estado, como um dos grandes polos logísticos do Espírito Santo e do Brasil. Portocel, antes focado apenas em celulose, está trabalhando forte para ampliar suas atividades e tem conseguido bons resultados. Diante do ótimo contexto, cresce a pressão, principalmente dos empresários da logística, para que as rodovias e a ferrovia que dão acesso a Aracruz sejam ampliadas e modernizadas. Nesta edição do Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho traz os destaques do cenário econômico capixaba, com as últimas informações sobre o setor portuário e de infraestrutura. Ouça a conversa completa!
ECONOMIA E NEGÓCIOS - 13.53s - 21-02-23.mp3

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