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Economia e Negócios

Preocupados com mudanças na Receita, empresários do ES se mobilizam

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 10:51

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

27 set 2022 às 10:51
Porto de Vitória
Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação
A informação de que a Receita Federal está em um processo interno de regionalização e que isso poderia chegar ao comando da Alfândega de Vitória preocupa o empresariado do Espírito Santo. Representantes de setores fortemente ligados ao comércio internacional, casos de Sincades (Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor) e Sindiex (Sindicato do Comércio de Exportação e Importação), estão acompanhando de perto o andamento das conversas e já começaram a se mobilizar. Tema para Abdo Filho, nesta edição do "Economia e Negócios". Ouça a conversa completa!
Economia e Negócios - 27-09-22

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