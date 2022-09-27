Preocupados com mudanças na Receita, empresários do ES se mobilizam

A informação de que a Receita Federal está em um processo interno de regionalização e que isso poderia chegar ao comando da Alfândega de Vitória preocupa o empresariado do Espírito Santo. Representantes de setores fortemente ligados ao comércio internacional, casos de Sincades (Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor) e Sindiex (Sindicato do Comércio de Exportação e Importação), estão acompanhando de perto o andamento das conversas e já começaram a se mobilizar. Tema para Abdo Filho, nesta edição do "Economia e Negócios". Ouça a conversa completa!