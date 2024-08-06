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Economia e Negócios

Plataforma da Petrobras vai chegar ao ES, mas ninguém sabe quando começa operar

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 06 de Agosto de 2024 às 10:43

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

06 ago 2024 às 10:43
Navio-plataforma Maria Quitéria chega ao Brasil
Navio-plataforma Maria Quitéria chega ao Brasil Crédito: Divulgação/Yinson
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que Maria Quitéria, o novo navio-plataforma da Petrobras a operar no Espírito Santo, chegará ao campo de Jubarte, no litoral Sul capixaba, nos próximos dias. A informação foi dada ao governador Renato Casagrande pela presidente da estatal, Magda Chambriard. "Não deixa de ser uma boa notícia, mas poderia ser melhor se não fosse um detalhe: não se sabe quando a estrutura, com capacidade para produzir 100 mil barris de óleo por dia e 5 milhões de m³ de gás natural, poderá começar a funcionar", informa o comentarista. Ouça a análise. 
Economia e Negocios - 06-08-24

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