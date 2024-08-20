O pontapé inicial das obras da barragem entre Viana e Domingos Martins

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que a empreiteira capixaba Contractor Engenharia inicia, nesta semana, a construção da Barragem dos Imigrantes, entre os municípios de Viana e Domingos Martins. Trata-se de um imenso reservatório das águas do Rio Jucu (23 bilhões de litros) que visa dar mais segurança hídrica à Região Metropolitana de Vitória. Com o começo da supressão da vegetação o prazo para a entrega, de 24 meses (agosto de 2026, portanto), já começa a rodar. Ouça a conversa completa!