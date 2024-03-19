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O lado positivo e o lado negativo do processo da BR 101 capixaba no TCU

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 19 de Março de 2024 às 10:19

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

19 mar 2024 às 10:19
BR 101, em Carapina, na Serra
BR 101, em Carapina, na Serra Crédito: Reprodução/Google Street View
A proposta de solução para o nó que virou a concessão do trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo está no Tribunal de Contas da União (TCU) desde setembro do ano passado. As previsões mais otimistas, alimentadas inclusive pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, davam conta de que o veredito do Plenário do tribunal sobre a proposta formalizada por Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) e EcoRodovias, concessionária que anunciou a devolução do trecho em julho de 2022, sairia até dezembro. Frustrado o primeiro prazo extraoficial, passou-se a se falar em março. Ainda faltam alguns dias para o final do mês, mas, como a semana que vem é Santa, já na quinta-feira poucos estarão em Brasília, uma decisão ainda em março passou a ser considerada improvável. O processo segue correndo sob sigilo na Secretaria de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos do Tribunal de Contas da União. A última movimentação ocorreu em 6 de março. Fontes que acompanham o caso de perto afirmam que as coisas estão caminhando bem e que o acordo entre ANTT e EcoRodovias deve ser chancelado. Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho. 
CBN - Economia e Negócios - 19-03-24

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