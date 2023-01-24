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Economia e Negócios

Em carta aos capixabas, Casagrande garante responsabilidade fiscal e social

Ouça a conversa completa com o comentarista Abdo Filho

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 12:14

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

24 jan 2023 às 12:14
Governador Renato Casagrande (PSB)
Governador Renato Casagrande (PSB) Crédito: Carlos Alberto Silva
Em um cenário ainda de muita nebulosidade sobre os rumos da economia, principalmente sobre que tipo de política fiscal que será adotada no novo mandato de Lula, o governo do Espírito Santo resolveu publicar uma carta assumindo alguns compromissos importantes na área. O documento de nove páginas será divulgado para a sociedade nesta terça-feira (24). Subscrevem a carta o governador Renato Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço e o secretário da Fazenda, Marcelo Altoé. Este é o tema em destaque nesta edição do “Economia e Negócios”, com o comentarista Abdo Filho. Confira quais serão os destaques!
Economia e Negócios - 24-01-23.mp3

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