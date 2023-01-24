Em carta aos capixabas, Casagrande garante responsabilidade fiscal e social

Em um cenário ainda de muita nebulosidade sobre os rumos da economia, principalmente sobre que tipo de política fiscal que será adotada no novo mandato de Lula, o governo do Espírito Santo resolveu publicar uma carta assumindo alguns compromissos importantes na área. O documento de nove páginas será divulgado para a sociedade nesta terça-feira (24). Subscrevem a carta o governador Renato Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço e o secretário da Fazenda, Marcelo Altoé. Este é o tema em destaque nesta edição do “Economia e Negócios”, com o comentarista Abdo Filho. Confira quais serão os destaques!