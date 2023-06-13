Duplicação da BR 262 no Espírito Santo dá mais um passo

O ministro dos Transportes, Renan Filho, assina, nesta terça-feira (13), a contratação da empresa que fará o projeto de duplicação da BR 262 no Espírito Santo. A assinatura será em Brasília, no gabinete do ministro, e deve contar com a presença de toda a bancada capixaba. Trata-se de uma das obras de infraestrutura mais aguardadas pelos capixabas, afinal, a rodovia, há pelo menos 20 anos, não comporta o trânsito diário de veículos e cargas. Já foram várias tentativas de obras e concessões, mas nada foi adiante. A contratada terá de entregar os projetos de engenharia para a ampliação das pistas e demais intervenções. Além disso, a empresa terá de elaborar o relatório de impacto ambiental da obra que irá de Viana (Km 15,9) até Irupi (Km 196,5). Serão 30 meses de trabalho a um custo aproximado de R$ 35 milhões. Os detalhes você confere na participação do comentarista Abdo Filho.