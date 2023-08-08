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Centro de distribuição da RaiaDrogasil, em Viana, será o mais moderno do país

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 11:37

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

08 ago 2023 às 11:37
Centro de distribuição da RaiaDrogasil
Centro de distribuição da RaiaDrogasil Crédito: Divulgação/RaiaDrogasil
A RaiaDrogasil, dona da maior rede de farmácias do Brasil - são mais de 2,5 mil lojas e faturamento que supera os R$ 25 bi -, vai fazer o seu mais moderno centro de distribuição em Viana. Um investimento de R$ 60 milhões que começa a sair do papel no mês que vem e estará em operação no primeiro semestre de 2024. O armazém de 8 mil m² vai ficar no Log II, complexo logístico da MRV. Serão 800 metros de esteiras automatizadas e boa parte da operação tocada por robôs. Conheça mais detalhes do empreendimento com o colunista Abdo Filho!
CBN - CBN -Economia e Negócios - 08-08-23

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