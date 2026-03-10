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Economia e Negócios

Arrecadação com imposto sobre doação e herança mais do que dobra no ES

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 10 de Março de 2026 às 10:27

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

10 mar 2026 às 10:27
Herança, disputa entre herdeiros
Herança, disputa entre herdeiros Crédito: Freepik
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que em 2025, a arrecadação de ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) no Espírito Santo atingiu R$ 245,45 milhões, 10,4% a mais do que o registrado em 2024. Os números são da Secretaria de Estado da Fazenda. 
Na avaliação da Sefaz, a arrecadação do imposto permanece sendo fortemente influenciada pela intensificação dos planejamentos sucessórios nas famílias e das doações. Tudo porque a Reforma Tributária estabelece a progressividade na cobrança do ITCMD. Hoje, no Espírito Santo, é aplicada uma alíquota única de 4%, não importa o valor movimentado. As novas alíquotas ainda não foram definidas pelo Estado, mas poderão chegar a 8% nos montantes mais elevados. O governo deve mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa ainda em 2026. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios -10-03-26.mp3

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