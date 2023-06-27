Aeroporto de Vitória: Azul fará terminal de cargas no antigo saguão

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que parte do antigo saguão de passageiros do Aeroporto de Vitória, desativado em 2018, vai virar o novo terminal de cargas doméstico (Teca) da Azul. Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pelo espaço e a aérea assinaram o acordo na semana passada. A expectativa é de que a operação comece até o final do ano. O antigo terminal de passageiros de Vitória tem 5,3 mil m² de área construída, O armazém da Azul terá 2,5 mil m².