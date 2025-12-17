Inflação, impostos e desigualdade: por que é cada vez mais caro ser classe média?

Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a informação que a alta carga tributária e a inflação persistente têm reduzido o poder de compra e tornado mais difícil manter o padrão de vida da classe média no Brasil. Esse cenário ocorre mesmo com a melhora da renda da população e, de acordo com economistas e especialistas em tributação ouvidos pelo site "G1", pode ser explicado por diversos fatores. Entre eles a composição da renda dessas famílias, que é principalmente composta por rendimentos tributáveis; a defasagem da tabela do Imposto de Renda; a diferença no tratamento tributário entre pessoas com rendas semelhantes; e o alto percentual da renda destinado ao consumo. Ouça a conversa completa!