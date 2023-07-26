Apostas esportivas: o que mudará para apostadores e empresas com novas regras?

O Ministério da Fazenda deu o primeiro passo nesta semana para regulamentar os sites de apostas esportivas no Brasil, com o envio de uma Medida Provisória (MP) ao Congresso Nacional. Esse mercado vive um boom de crescimento no país desde 2018, quando os sites foram liberados para operar no país e logo passaram a patrocinar quase todos os principais times de futebol, masculinos e femininos. A esperada regulamentação vai permitir que o governo passe a taxar empresas e apostadores. Além disso, vai permitir uma maior fiscalização sobre o setor, para coibir a atuação de sites ilegais e a manipulação de resultados. O comentarista Celso Bissoli trata do assunto nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!