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Economia do Cotidiano

Apostas esportivas: o que mudará para apostadores e empresas com novas regras?

Quem explica é o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 17:57

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

26 jul 2023 às 17:57
Apostas esportivas são permitidas no Brasil? Entenda o assunto
Apostas esportivas Crédito: Pixabay
O Ministério da Fazenda deu o primeiro passo nesta semana para regulamentar os sites de apostas esportivas no Brasil, com o envio de uma Medida Provisória (MP) ao Congresso Nacional. Esse mercado vive um boom de crescimento no país desde 2018, quando os sites foram liberados para operar no país e logo passaram a patrocinar quase todos os principais times de futebol, masculinos e femininos. A esperada regulamentação vai permitir que o governo passe a taxar empresas e apostadores. Além disso, vai permitir uma maior fiscalização sobre o setor, para coibir a atuação de sites ilegais e a manipulação de resultados. O comentarista Celso Bissoli trata do assunto nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 26-07-23

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