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DIREÇÃO SEGURA

Escapamento barulhento causa multa? Saiba o que diz a legislação

Ouça a análise do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 11:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 11:48
Você já deve ter se deparado, no dia a dia, com um carro ou moto adulterado para produzir barulho excessivo no escapamento. A ação causa multa, e o Projeto de Lei 4250 de 2020 quer endurecer a punição aos condutores de veículos que possuem escapamento barulhento. O texto, que está sendo analisado pela Câmara dos Deputados, propõe mudar de infração grave para gravíssima a adulteração proposital na descarga ou no silenciador de motor. O PL quer punir o ato com sete pontos na carteira de habilitação, retenção do veículo e multa, aplicada em dobro em caso de reincidência. Quem analisa o assunto, nesta edição do Direção Segura, é o inspetor da PRF-ES Valdo Lemos. Confira!
Direção Segura - 01-09-20

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