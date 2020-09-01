Escapamento barulhento causa multa? Saiba o que diz a legislação

Você já deve ter se deparado, no dia a dia, com um carro ou moto adulterado para produzir barulho excessivo no escapamento. A ação causa multa, e o Projeto de Lei 4250 de 2020 quer endurecer a punição aos condutores de veículos que possuem escapamento barulhento. O texto, que está sendo analisado pela Câmara dos Deputados, propõe mudar de infração grave para gravíssima a adulteração proposital na descarga ou no silenciador de motor. O PL quer punir o ato com sete pontos na carteira de habilitação, retenção do veículo e multa, aplicada em dobro em caso de reincidência. Quem analisa o assunto, nesta edição do Direção Segura, é o inspetor da PRF-ES Valdo Lemos. Confira!