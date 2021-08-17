Conheça os deveres do condutor defensivo

Você é um condutor defensivo? Podem ser considerados condutores defensivos aqueles motoristas que adotam procedimentos preventivos no trânsito, pensando na segurança em primeiro lugar e respeitando uma série de premissas para tornar o trânsito mais gentil e seguro. Assunto para esta edição do Direção Segura,com o inspetor Izaque Rohr, da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES)! Em destaque os principais deveres de um condutor defensivo na hora de dirigir. Acompanhe!