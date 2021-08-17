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Direção Segura

Conheça os deveres do condutor defensivo

Quem explica é o inspetor Izaque Rohr, da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES)

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 12:22

Publicado em 

17 ago 2021 às 12:22
Vai dirigir? Saiba quais são os deveres do condutor defensivo
Vai dirigir? Saiba quais são os deveres do condutor defensivo Crédito: UHGO/Pexels
Você é um condutor defensivo? Podem ser considerados condutores defensivos aqueles motoristas que adotam procedimentos preventivos no trânsito, pensando na segurança em primeiro lugar e respeitando uma série de premissas para tornar o trânsito mais gentil e seguro. Assunto para esta edição do Direção Segura,com o inspetor Izaque Rohr, da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES)! Em destaque os principais deveres de um condutor defensivo na hora de dirigir. Acompanhe!
Direção Segura - 17-08-21.mp3

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