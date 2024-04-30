Obrigação de se vestir para determinados lugares? Especialista explica!

Erick Jacquin usa terno em praia para criticar roupas de clientes em restaurante Crédito: Reprodução/Instagram/@erickjacquin

Nesta edição do Cotidiano na Moda, a comentarista Tati Arruda traz como destaque que um famoso chefe de cozinha gravou um vídeo entrando no mar usando um terno. Ele fez isso em forma de protesto, segundo ele, contra as pessoas que vão ao seu restaurante usando bermuda e chinelo. Será que é tão absurdo assim ir a um restaurante de chinelo e bermuda? Ou será que tem restaurante que não dá mesmo para fazer isso? Ela fala sobre o assunto!

"Para conversar sobre isso, precisamos entender sobre ADEQUAÇÃO. Para cada situação existe o que chamamos de códigos de vestimenta, que indicam o tipo de roupas são adequadas para cada ocasião. Alguns restaurantes são bem informais e usar bermuda e chinelo é totalmente aceitável. Restaurantes de praia, por exemplo. Mas alguns restaurantes são formais e é de bom tom se vestir adequadamente, usando calças e sapatos fechados. O que não pode acontecer é você ser discriminado em restaurantes assim por não estar vestido como eles consideram adequado.

Vamos lembrar da situação de ir à praia usando um terno. Não é de bom tom. Não vai combinar com a ocasião. O que difere as duas situações é que na praia você não vai ser impedido de entrar caso esteja usando uma roupa inadequada. Vai, no máximo, receber olhares estranhos.

Por isso, minha recomendação é se informar sobre o código de vestimenta do local que você vai. E, se você faz muita questão de usar bermuda e chinelo em qualquer lugar, procure restaurantes que tenham um ambiente mais descontraído e informal", explica. Ouça a conversa completa!