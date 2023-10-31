Apego emocional com roupas: você tem uma peça favorita?

É bem comum termos apego a certas peças de roupa com as quais nos sentimos mais confortáveis e que acabamos vestindo com mais frequência, mesmo com um guarda-roupa cheio de outras opções. Um jeans que cai melhor que todos os outros ou uma camiseta que nos represente... Agora, por que certas peças de roupa passam a significar tanto para nós?
Nesta edição de Cotidiano na Moda, a comentarista Tati Arruda analisa o apego emocional que sentimos por algumas peças. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 30-10-23