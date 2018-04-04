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CORRER, MALHAR, SUPERAR

Você sabe o que é trail running? Conheça essa modalidade

Conheça a modalidade esportiva que tem atraído cada vez mais adeptos no Espírito Santo

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 17:07

Publicado em 

04 abr 2018 às 17:07
A corrida de montanha é relativamente nova no Brasil e vem ganhando cada vez mais adeptos. No início do mês, corredores disputaram o desafio Insanity Mountain, que envolveu percursos de 10, 18 e 30 quilômetros de trail run no Morro Mestre Álvaro, na Serra.
Para se ter ideia de como está crescendo o número de adeptos a este tipo de corrida, no ano passado o desafio contou com 50 corredores e este ano, foram 300. Entre os capixabas mais bem colocados está o João Novaes, apelidado pelos amigos corredores de “João Doidão”.
Ele já correu 33 quilômetros em durante 7 horas. Não contente, ele acaba de correr 130 quilômetros durante quatro dias no Chile. João tem 34 anos, foi triatleta profissional, com títulos mundiais pela seleção brasileira, e agora só quer saber de subir e descer montanha. Saiba mais detalhes desta história no Correr Malhar Superar desta semana.
CORRER MALHAR SUPERAR - 13.28s - 28-04-18.mp3
 

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