Você sabe o que é trail running? Conheça essa modalidade

A corrida de montanha é relativamente nova no Brasil e vem ganhando cada vez mais adeptos. No início do mês, corredores disputaram o desafio Insanity Mountain, que envolveu percursos de 10, 18 e 30 quilômetros de trail run no Morro Mestre Álvaro, na Serra.

Para se ter ideia de como está crescendo o número de adeptos a este tipo de corrida, no ano passado o desafio contou com 50 corredores e este ano, foram 300. Entre os capixabas mais bem colocados está o João Novaes, apelidado pelos amigos corredores de “João Doidão”.

Ele já correu 33 quilômetros em durante 7 horas. Não contente, ele acaba de correr 130 quilômetros durante quatro dias no Chile. João tem 34 anos, foi triatleta profissional, com títulos mundiais pela seleção brasileira, e agora só quer saber de subir e descer montanha. Saiba mais detalhes desta história no Correr Malhar Superar desta semana.