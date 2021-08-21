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Correr Malhar Superar

A corrida é um esporte democrático e não julga ninguém, diz corredor influencer

Conheça a história do corredor Yann Rodrigues, um dos principais influenciadores digitais de corrida do Brasil

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 11:48

Publicado em 

21 ago 2021 às 11:48
O corredor Yann Rodrigues se tornou o maior tiktoker influencer de corrida do Brasil
O corredor Yann Rodrigues se tornou o maior tiktoker influencer de corrida do Brasil Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversa com o corredor Yann Rodrigues, de 24 anos, um dos principais influenciadores digitais de corrida do Brasil. Em 4 meses, ele aumentou de cinco para 60 mil o número de seguidores no Instagram e hoje tem 130 mil seguidores no TikTok. Mineiro, Yann faz sucesso por tratar de forma bem humorada todos os "perrengues" dos corredores e afirma: "a corrida não julga ninguém. É o esporte que mais cresce no mundo por ser tão democrático". Acompanhe!
CORRER MALHAR SUPERAR - 11.56s - 21-08-21 .mp3

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