A corrida é um esporte democrático e não julga ninguém, diz corredor influencer

Nesta edição do Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversa com o corredor Yann Rodrigues, de 24 anos, um dos principais influenciadores digitais de corrida do Brasil. Em 4 meses, ele aumentou de cinco para 60 mil o número de seguidores no Instagram e hoje tem 130 mil seguidores no TikTok. Mineiro, Yann faz sucesso por tratar de forma bem humorada todos os "perrengues" dos corredores e afirma: "a corrida não julga ninguém. É o esporte que mais cresce no mundo por ser tão democrático". Acompanhe!