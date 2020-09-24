Pinturas inéditas do artista Massena são descobertas em Vila Velha

Nesta edição do Coisas do ES, Fernando Achiamé continua sua viagem pela história de Homero Massena, artista mineiro apaixonado pelo Espírito Santo. Formou-se em Odontologia, atuou como jornalista em diversos jornais, mas seu amor foi a arte. Aqui, viveu boa parte de sua vida e morreu em 1974, deixando um legado para os capixabas. Morou, até seus últimos dias, em uma casa na Prainha, em Vila Velha, e dizia: "para morar bem só em dois lugares: em Paris ou na Prainha".

Sua casa na Prainha, localizada na rua Antônio Ferreira Queiroz, foi tombada como patrimônio histórico em 1984 e transformada em museu no ano de 1986. Atualmente, o local está fechado para visitação devido à execução das obras de reforma, restauração e ampliação. E durante o processo, a equipe de restauradores encontraram surpresas escondidas por baixo de camadas de tintas brancas: diversas pinturas de autoria do próprio Homero Massena, como já foi destaque aqui na CBN no início de agosto.

Na última sexta-feira (18), mais pinturas inéditas do artista foram encontradas nas paredes da casa-museu. As novas obras foram encontradas na copa, anexa à cozinha, e na sala, com figuras florais e de natureza. Quem também participa do Coisas do ES e detalha as surpresas encontradas é a restauradora Catarina Zambe, que junto do marido, trabalha no processo de restauro do Museu Homero Massena.