Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COISAS DO ES

Pinturas inéditas do artista Massena são descobertas em Vila Velha

Ouça mais sobre a obra e a arte do pintor Homero Massena

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 10:21

Publicado em 

24 set 2020 às 10:21
Nesta edição do Coisas do ES, Fernando Achiamé continua sua viagem pela história de Homero Massena, artista mineiro apaixonado pelo Espírito Santo. Formou-se em Odontologia, atuou como jornalista em diversos jornais, mas seu amor foi a arte. Aqui, viveu boa parte de sua vida e morreu em 1974, deixando um legado para os capixabas. Morou, até seus últimos dias, em uma casa na Prainha, em Vila Velha, e dizia: "para morar bem só em dois lugares: em Paris ou na Prainha".
Sua casa na Prainha, localizada na rua Antônio Ferreira Queiroz, foi tombada como patrimônio histórico em 1984 e transformada em museu no ano de 1986. Atualmente, o local está fechado para visitação devido à execução das obras de reforma, restauração e ampliação. E durante o processo, a equipe de restauradores encontraram surpresas escondidas por baixo de camadas de tintas brancas: diversas pinturas de autoria do próprio Homero Massena, como já foi destaque aqui na CBN no início de agosto.
Na última sexta-feira (18), mais pinturas inéditas do artista foram encontradas nas paredes da casa-museu. As novas obras foram encontradas na copa, anexa à cozinha, e na sala, com figuras florais e de natureza. Quem também participa do Coisas do ES e detalha as surpresas encontradas é a restauradora Catarina Zambe, que junto do marido, trabalha no processo de restauro do Museu Homero Massena.
Coisas do Espirito Santo - 24-09-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados