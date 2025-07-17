Série "Acidentes Domésticos": plantas tóxicas para animais de estimação!

Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi, inicia uma série com dicas e orientações sobre como evitar acidentes domésticos com os pets. Nesse primeiro episódio, o destaque são os riscos de plantas tóxicas para os animais de estimação.

Quando temos um pet em casa precisamos estar atentos a segurança deles e à prevenção de acidentes domésticos, pois como eles são ativos, curiosos e exploradores por natureza, a casa pode acabar se tornando um parque de diversões nem sempre tão divertidas, onde cães, gatos e outras espécies podem fuçar, cavar, destruir, mastigar e engolir muitas coisas indevidas, seja no jardim seja com as plantas em vasos.