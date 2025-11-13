Longevidade animal: qual é expectativa de vida dos pets?

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Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tatiana Sacchi traz como destaque que duas dúvidas frequentes nas consultas veterinárias envolvem quanto tempo em média vive cada animal de estimação e, principalmente no caso dos cães e gatos, quantos anos eles teriam se fossem um ser humano. A comentarista explica. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Clube Pet CBN - 13-11-25

Sobre essa segunda questão, muitos também chegam na dúvida se a informação de que cada ano de vida dos animais correspondem a 7 anos humanos, mas já adianto que as coisas não são bem assim, pois, os animais mais jovens possuem uma taxa de crescimento/envelhecimento maior do que os animais idosos. Por exemplo: um cão pequeno ou gato de 2 meses teria uma idade equivalente a uma criança de 4 a 6 anos, enquanto um cão pequeno ou gato de 7 meses equivaleria a um ser humano adolescente e já quase adulto. Normalmente aos 8-9 meses ou antes, eles entram em idade reprodutiva.

A vida média de cada espécie animal não costuma variar muito, com exceção dos cães que por possuírem raças com portes distintos que vão de mini, com peso por volta de 2kg, a gigante, com peso por volta de 50 a 70kg, possuem uma grande variação no tempo de vida. Um cão mini pode chegar a viver 16-18 anos enquanto um cão gigante possui uma expectativa de vida de 10 a 12 anos. Já para os gatos o tempo de vida média é de 15 anos.