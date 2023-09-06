Os 'pais de pets' que tratam animas como filhos; há riscos nessa comportamento?

Pets Crédito: Pexels

Hoje em dia o núcleo familiar, na composição das famílias brasileiras, tem se modificado bastante e tem sido cada vez mais comum encontrarmos famílias multiespécies, que, por definição, é aquela formada pelo núcleo familiar humano em convivência compartilhada com seus animais de estimação. Com isso tem surgido também casais que optam em não ter filhos e terem apenas animais de estimação, sendo muitas vezes (auto)considerados os “pais de pets”, sem que isso seja necessariamente uma substituição (e nem deveria ser!) mas sim uma escolha pessoal, um estilo de vida.

Existem diversos motivos para essa decisão, que vão desde o não desejo real de ter filhos, o foco na carreira profissional, o medo de criar filhos nos dias atuais, a insegurança financeira, mas independente de qual seja o motivo, é importante considerar também as necessidades e demandas do animal e da espécie que se decidiu ter como “filho” bem como ter responsabilidade e cuidado com ele até o final da sua vida. Este é o tema em destaque nesta edição do Clube Pet CBN, com a comentarista Tatiana Sacchi.

Por isso, meu recado é sempre o mesmo: lembrar de não humanizar excessivamente os pets, considerando que quem necessita de festa de aniversário, guarda-roupas com looks variados, passear no shopping ou ir à eventos, ser vegetariano ou vegano (no caso de cães e gatos) é uma necessidade humana e não animal e que o que os animais necessitam realmente é que suas características comportamentais sejam respeitadas investindo em coisas como uma casa com enriquecimento ambiental adequado, passeios frequentes, creche para socialização com outros animais, contato com a natureza para que haja a possibilidade do animal expressar o seu comportamento natural. Ouça a conversa completa!