Tenor, barítono, baixo barítono e baixo: qual é a diferença?

Mais uma série começa no Clássicos CBN! O destaque agora é o canto lírico. O maestro Helder Trefzger apresenta as vozes tenor, barítono, baixo barítono e baixo e suas diferenças. Ouça:
Clássicos CBN - 15/02/2022
Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 19:11
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