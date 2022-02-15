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Clássicos CBN

Tenor, barítono, baixo barítono e baixo: qual é a diferença?

Ouça o maestro Helder Trefzger

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 19:11

Publicado em 

15 fev 2022 às 19:11
Luciano Pavarotti em apresentação na cidade de São Petersburgo (Rússia)
Luciano Pavarotti em apresentação na cidade de São Petersburgo (Rússia) Crédito: Russian Presidential Press and Information Office/CC
Mais uma série começa no Clássicos CBN! O destaque agora é o canto lírico. O maestro Helder Trefzger apresenta as vozes tenor, barítono, baixo barítono e baixo e suas diferenças. Ouça:
Clássicos CBN - 15/02/2022

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