Grieg, o compositor da Noruega!

Nascido em 1843, Edvard Grieg começou a estudar piano muito jovem, ainda na Noruega e depois em Leipzig, na Alemanha, onde também estudou composição. Trabalhou em prol da criação de uma arte nacional, tendo fundado a Academia Norueguesa de Música. Sua música traz a influência de nomes da música clássica mas também uma autêntica inspiração popular. Faleceu em 1907. Nesta edição de Clássicos CBN, com o Maestro Helder Trefzger, vamos relembrar algumas obras desse genial compositor. Ouça a conversa completa!