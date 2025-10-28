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Clássicos CBN

Grieg, o compositor da Noruega!

Ouça os comentários de Helder Trefzger

Publicado em 28 de Outubro de 2025 às 17:56

Publicado em 

28 out 2025 às 17:56
Música clássica
Música clássica Crédito: Pexels
Nascido em 1843, Edvard Grieg começou a estudar piano muito jovem, ainda na Noruega e depois em Leipzig, na Alemanha, onde também estudou composição. Trabalhou em prol da criação de uma arte nacional, tendo fundado a Academia Norueguesa de Música. Sua música traz a influência de nomes da música clássica mas também uma autêntica inspiração popular. Faleceu em 1907. Nesta edição de Clássicos CBN, com o Maestro Helder Trefzger, vamos relembrar algumas obras desse genial compositor. Ouça a conversa completa!
CBN - Clássicos CBN - 28-10-25

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