Aprenda mistura prática para deixar o guarda-roupas cheiroso

Quem traz a dica infalível é a comentarista Lucy Mizael

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 12:33

Quem não gosta de um guarda roupa com cheirinho de limpeza, não é?! Nesta sexta-feira, Lucy Mizael vai ensinar o preparo de uma mistura prática e fácil para limpar o guarda roupa e deixá-lo com cheiro agradável. O líquido ainda tira manchas amareladas causadas pela maresia e remove o mofo. Confira!
CBN na sua Casa - Lucy Mizael - 16-08-19
MISTURA PARA LIMPEZA DO GUARDA ROUPA:
1 xícara de água
1 xícara de álcool de eucalipto
2 colheres de sopa de detergente ou sabão líquido de coco
Validade da mistura: 1 mês.
COMO LIMPAR:
Misture os ingredientes e coloque a mistura em um frasco borrifador. Com o auxílio de um pano macio, use a mistura para fazer a limpeza do guarda roupa. Após a limpeza, deixe as portas do guarda roupa abertas por até uma hora para arejar o espaço.
OBS.: o ideal é remover todas as roupas do roupeiro e fazer a limpeza, mas você pode também somente afastar as roupas do cabide e limpar as partes internas.

