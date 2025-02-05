Saiba como proceder em caso de picada por escorpião

Escorpião Crédito: Pexels

A apresentadora Ana Maria Braga recebeu atendimento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu (HCFMB) após pisar em um escorpião em sua fazenda, em Bofete (SP), no último fim de semana. Segundo o HCFMB, a apresentadora foi atendida pela equipe de infectologia e seu estado de saúde foi considerado estável. Após receber a assistência adequada, ela teve alta. Ana Maria contou que pisou no animal e brincou que “levar uma picada de escorpião é igual boleto no fim do mês: aparece do nada e dói no coração!”. Com o aumento das temperaturas e umidade nesta época do ano, a presença de escorpiões em todo o estado tende a aumentar.

No último ano, em 2024, dados do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), trazem o registro de 5.133 acidentes por picadas do animal no Espírito Santo. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz orientações sobre como reduzir a presença desses animais em casa e como proceder em casos de acidentes. Ouça a conversa completa!

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ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SESA):

A coordenação do Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Espírito Santo (CIATox-ES) recomenda que a população capixaba fique atenta ao aparecimento de animais peçonhentos, no período de calor, no Estado e adote medidas para prevenção de acidentes como tampar ralos e frestas de portas e paredes, sacudir roupas de cama, de vestir e calçados, evitar acúmulo de lixo e entulhos, eliminar focos de insetos como as baratas.

O CIATox recomenda, no caso de picadas de escorpião, procurar imediatamente um serviço de saúde.

Em casos de acidentes, o CIATox atende 24h, de segunda a segunda, inclusive em feriados, no telefone 0800-283-9904, para que a população possa tirar suas dúvidas e receber orientações em caso de acidentes com animais peçonhentos e intoxicações em geral.

Números de acidentes por picadas de escorpião

2024: 5.133 2023: 5.365

2022: 5.620

2021: 5.353 [fonte: Ciatox-ES]

Escorpiões: Mestres da Adaptação e Sobrevivência

Você sabia que os escorpiões existem há mais de 400 milhões de anos? Esses incríveis aracnídeos pertencem à classe Arachnida e à ordem Scorpiones, possuindo oito patas, um par de pedipalpos em forma de pinça e uma cauda com um ferrão venenoso.

No Brasil, as espécies mais comuns são o Tityus serrulatus (escorpião-amarelo), o Tityus bahiensis (escorpião-marrom) e o Tityus stigmurus. Seu veneno pode variar de leve a altamente tóxico, contendo neurotoxinas que afetam o sistema nervoso, podendo ser perigoso, especialmente para crianças e idosos.

Mas como eles invadem as cidades? De hábitos noturnos, os escorpiões se escondem em entulhos, frestas e esgotos, onde encontram abrigo e alimento, como baratas. Sua resistência e capacidade de se reproduzir sem necessidade de machos (partenogênese, no caso do Tityus serrulatus) tornam sua presença no ambiente urbano ainda mais preocupante.

Agora, desafio você: já encontrou um escorpião em casa? Se sim, jamais tente capturá-lo com as mãos! O ideal é acionar o controle de zoonoses da sua cidade. Fique atento e proteja-se! Você sabia que os acidentes com escorpiões têm aumentado significativamente no Brasil? Desde 2004, esses incidentes ultrapassaram os causados por cobras em todo o país. No Espírito Santo, entre 2009 e 2012, foram registradas 7.154 ocorrências, resultando em 11 mortes.

Esses números ressaltam a importância da prevenção e do cuidado. Você já tomou medidas para evitar a presença de escorpiões em sua casa? Manter o ambiente limpo e livre de entulhos pode fazer toda a diferença! Medidas de Prevenção Contra Escorpiões.

Evitar a presença de escorpiões em casa requer atenção e algumas medidas simples, mas eficazes. Aqui estão algumas práticas recomendadas para proteger seu ambiente:

No Ambiente Doméstico:

✔ Mantenha a casa limpa – Evite acúmulo de lixo, entulhos e materiais de construção, que podem servir de abrigo



✔ Vede frestas e rachaduras – Use silicone ou cimento para fechar buracos em paredes, rodapés e muros



✔ Instale telas e vedantes – Coloque telas em ralos, pias e janelas, além de vedantes em portas



✔ Evite o acúmulo de madeira e folhas secas – Esses locais são ótimos esconderijos para escorpiões.

Controle de Pragas (Baratas e Outros Insetos)

✔ Elimine baratas, pois são o principal alimento dos escorpiões. Use armadilhas ou dedetização quando necessário.



✔ Evite restos de comida expostos – Manter lixeiras bem fechadas reduz a presença de insetos atrativos para os escorpiões. Medidas de Segurança Pessoal



✔ Use luvas ao mexer em entulhos ou jardins – Isso evita picadas acidentais.



✔ Sacuda roupas e calçados antes de usá-los – Escorpiões podem se esconder nesses locais.



✔ Evite andar descalço à noite – Muitos acidentes ocorrem ao pisar em um escorpião sem perceber.