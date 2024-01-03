O que são os manguezais e a importância do bioma

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo inicia uma série com explicações de temas que envolvem o período do verão. O primeiro é o manguezal, ecossistema formado pelo encontro do ambiente terrestre e o marinho. Mas por que esse bioma para iniciar a conversa? "Ele está num contexto de estuário, de praias, do mar. A gente diz que o manguezal é a 'mãe' de todo o processo do ecossistema marinho", explica. De acordo com informações da WWF, "dessa formação surge um sistema único que mistura água doce com água salgada que resulta em um ecossistema com uma abundante biodiversidade, complexo e sensível ao mesmo tempo, o que evita processos de erosão e assoreamento de praias, protegendo milhares de pessoas que vivem em áreas costeiras", diz. Ouça a conversa completa!