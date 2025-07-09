Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade

Muita formiga em casa? Saiba como controlar possíveis infestações!

Acompanhe com o comentarista Marco Bravo

Publicado em 09 de Julho de 2025 às 11:06

Publicado em 

09 jul 2025 às 11:06
Formiga, inseto
Formiga, inseto Crédito: Pixabay
Alerta dentro de casa! Uma pesquisa exclusiva realizada pela Flora, empresa de bens de consumo detentora da marca Mat Inset, revelou um retrato preocupante e bastante comum dos lares brasileiros: 60% dos entrevistados afirmaram conviver com infestação de formigas em casa. O dado coloca esses insetos à frente de mosquitos (50%) e baratas (45%) como os principais incômodos domésticos, exigindo cada vez mais atenção e medidas eficazes de controle. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto. Quais são os riscos que as formigas trazem? Como elas impactam o ambiente da casa? Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 09-07-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados