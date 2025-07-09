Muita formiga em casa? Saiba como controlar possíveis infestações!

Alerta dentro de casa! Uma pesquisa exclusiva realizada pela Flora, empresa de bens de consumo detentora da marca Mat Inset, revelou um retrato preocupante e bastante comum dos lares brasileiros: 60% dos entrevistados afirmaram conviver com infestação de formigas em casa. O dado coloca esses insetos à frente de mosquitos (50%) e baratas (45%) como os principais incômodos domésticos, exigindo cada vez mais atenção e medidas eficazes de controle. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto. Quais são os riscos que as formigas trazem? Como elas impactam o ambiente da casa? Ouça a conversa completa!