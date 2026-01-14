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CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade

Moscas e mosquitos: diferentes tipos e a mesma perturbação!

Acompanhe com o comentarista Marco Bravo

Publicado em 14 de Janeiro de 2026 às 10:57

Publicado em 

14 jan 2026 às 10:57
Mosca
Mosca Crédito: Freepik
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com o comentarista Marco Bravo, o destaque é para mosquitos e moscas que fazem parte do cotidiano das cidades brasileiras e, embora muitas vezes sejam vistos apenas como incômodos, esses insetos representam um grave problema de saúde pública. Ambos estão diretamente associados à falta de saneamento, ao manejo inadequado de resíduos e a condições ambientais favoráveis à sua proliferação. Entender suas diferenças, semelhanças e hábitos é fundamental para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida da população.
Apesar de pertencerem a grupos distintos, mosquitos e moscas compartilham algumas características importantes. Ambos possuem alta capacidade reprodutiva, ciclos de vida rápidos e atuam como vetores ou transmissores mecânicos de microrganismos patogênicos. Quando encontram ambiente favorável seja água parada, lixo exposto ou matéria orgânica acumulada, suas populações crescem de forma descontrolada.
Combater mosquitos e moscas vai muito além do desconforto causado por picadas ou pela presença desses insetos dentro de casa. Trata-se de uma questão de saúde pública, qualidade de vida e responsabilidade coletiva. Ambientes limpos, cidades bem planejadas, saneamento eficiente e população consciente são as principais armas para reduzir doenças e tornar os espaços urbanos mais saudáveis e seguros para todos. Ouça a conversa completa!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 14-01-25.mp3

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