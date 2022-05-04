Lacraia, aranha e escorpião: os perigos desses artrópodes

Você sabia que as aparentemente inofensivas lacraias podem representar um perigo para a saúde humana? É o que explica Marco Bravo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. Também conhecidas como "centopéias", elas possuem ferrões venenosos que funcionam como pinças. O veneno das lacraias pode ser tóxico para o homem e causar dor forte e inchaço no local da picada. Em acidentes com lacraias grandes também podem ocorrer febre, calafrios, tremores e suores, além de uma pequena ferida. Além disso, o comentarista também fala dos perigos dos escorpiões, que possuem uma glândula de veneno na cauda, e das aranhas, especialmente as armadeiras, que podem até matar. Acompanhe!