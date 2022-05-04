Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Meio Ambiente

Lacraia, aranha e escorpião: os perigos desses artrópodes

Quem explica é o comentarista Marco Bravo

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 12:07

Publicado em 

04 mai 2022 às 12:07
Aracnídeo, teia de aranha
Aracnídeo, teia de aranha Crédito: Pixabay
Você sabia que as aparentemente inofensivas lacraias podem representar um perigo para a saúde humana? É o que explica Marco Bravo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. Também conhecidas como "centopéias", elas possuem ferrões venenosos que funcionam como pinças. O veneno das lacraias pode ser tóxico para o homem e causar dor forte e inchaço no local da picada. Em acidentes com lacraias grandes também podem ocorrer febre, calafrios, tremores e suores, além de uma pequena ferida. Além disso, o comentarista também fala dos perigos dos escorpiões, que possuem uma glândula de veneno na cauda, e das aranhas, especialmente as armadeiras, que podem até matar. Acompanhe!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 04-05-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados