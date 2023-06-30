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Quais foram os melhores investimentos de 2023 até o momento?

Quem explica é o comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 17:55

Publicado em 

30 jun 2023 às 17:55
Investimento, rendimento, lucro, dinheiro, poupança
Investimentos Crédito: Pixabay
Encerra-se o primeiro semestre de 2023 e nesta edição do CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros, é hora de visualizar o desempenho dos ativos no mês de junho e no acumulado do ano. Em relação a junho, explica o comentarista, o ativo que mais rendeu foi o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). O Ibovespa está subindo quase 10% neste mês de junho (mais precisamente 9,93%). Depois da Bolsa, o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) apresentou o segundo melhor desempenho com uma alta de 1,07% a frente do ganho da poupança que variou 0,68%. No outro extremo, ou por outro lado, o ouro e o dólar foram os que mais perderam. O ouro apresentou em junho uma queda de 6,62% e o dólar cai 4,78% em relação ao real.Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 30-06-23

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