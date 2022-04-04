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CBN Inovação

Startups tiram o sono, mas podem trazer muita alegria

Ouça a conversa completa com Evandro Milet!

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 18:54

Evandro Milet

Evandro Milet

Publicado em 

04 abr 2022 às 18:54
Inovação, startup
Inovação Crédito: Freepik
Nesta edição do "CBN Inovação", Evandro Milet traz como destaque que a a startup é um modelo de negócio em evolução. "Nenhuma startup resiste intacta ao primeiro contato com clientes. É comum a empresa começar com uma ideia e pivotar no meio do caminho até se ajustar ao que o mercado quer, o tal market fit", pontua. "Como grande parte das startups é lançada pelo pessoal mais novo, sem muita experiência de vida, os projetos miram o mundo restrito que eles conhecem e as poucas dores do mercado que eles são capazes de perceber. Desse público é difícil sair uma startup para um ambiente mais complexo. Daí a importância do movimento crescente de grandes empresas praticando inovação aberta, lançando desafios para dores difíceis de perceber fora das suas instalações", continua. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação - 04-04-22.mp3

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