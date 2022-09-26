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CBN Inovação

Como desenvolver o potencial inovador e econômico das deeptechs

Ouça a conversa completa com Evandro Milet

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 18:24

Evandro Milet

Evandro Milet

Publicado em 

26 set 2022 às 18:24
Inovação
Inovação Crédito: Pixabay
A observação dos projetos de startups que surgem mostra que a maior parte deles procura resolver alguma dor observada no mercado, porém com uma estrutura sem grandes complexidades, em software, embora com alguma ideia inovadora. Raras ainda são as startups que saem da bancada de pesquisadores acadêmicos, baseadas em tecnologias complexas, por vários motivos, entre eles a falta de familiaridade desses pesquisadores com o empreendedorismo ou o cumprimento de critérios de avaliação que privilegiam a publicação de artigos em detrimento de depósito de patentes ou a iniciativa de empreender uma startup.
Por outro lado, os negócios de base científica nunca estiveram tão em evidência como no período recente da pandemia, como no caso das vacinas, e contribuíram para difundir a importância das startups denominadas de deeptechs. Deeptechs são startups baseadas em descobertas científicas tangíveis ou inovações de engenharia. Elas tentam resolver grandes problemas que realmente afetam o mundo ao seu redor. São startups que atuam com inovação complexa lidando com problemas como tratamento de doenças, mobilidade, aquecimento global e desenvolvimento na indústria ou no agronegócio. Tema para Evandro Milet, nesta edição do CBN Inovação. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação - 26-09-22

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