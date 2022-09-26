Como desenvolver o potencial inovador e econômico das deeptechs

A observação dos projetos de startups que surgem mostra que a maior parte deles procura resolver alguma dor observada no mercado, porém com uma estrutura sem grandes complexidades, em software, embora com alguma ideia inovadora. Raras ainda são as startups que saem da bancada de pesquisadores acadêmicos, baseadas em tecnologias complexas, por vários motivos, entre eles a falta de familiaridade desses pesquisadores com o empreendedorismo ou o cumprimento de critérios de avaliação que privilegiam a publicação de artigos em detrimento de depósito de patentes ou a iniciativa de empreender uma startup.