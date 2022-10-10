Poliomielite: quem tem que se vacinar e por quê?

Desde 2015, o Brasil não cumpre a meta de vacinar 95% das crianças menores de cinco anos contra a poliomielite. A cobertura vacinal atualmente é de 63% das crianças entre 1 a 5 anos, segundo o Ministério da Saúde. Bem abaixo da meta, então, que é de 95%. A grande preocupação das autoridades em saúde é com a volta de doenças já erradicadas no país. Até a última sexta-feira (7), 62,50% das crianças entre um e menores de cinco anos foram imunizadas contra a poliomielite, de acordo com os dados da plataforma LocalizaSUS. Tema para Ethel Maciel, nesta edição do "CBN Ciência e Saúde".