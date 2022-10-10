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CBN Ciência e Saúde

Poliomielite: quem tem que se vacinar e por quê?

Ouça a participação da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 10:37

Publicado em 

10 out 2022 às 10:37
Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo
Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
 Desde 2015, o Brasil não cumpre a meta de vacinar 95% das crianças menores de cinco anos contra a poliomielite. A cobertura vacinal atualmente é de 63% das crianças entre 1 a 5 anos, segundo o Ministério da Saúde. Bem abaixo da meta, então, que é de 95%. A grande preocupação das autoridades em saúde é com a volta de doenças já erradicadas no país. Até a última sexta-feira (7), 62,50% das crianças entre um e menores de cinco anos foram imunizadas contra a poliomielite, de acordo com os dados da plataforma LocalizaSUS. Tema para Ethel Maciel, nesta edição do "CBN Ciência e Saúde". 
CBN Ciência e Saúde - 10-10-22
Qual o esquema vacinal para a polio? Conforme o Calendário Nacional de Vacinação, o esquema vacinal preconizado é composto por três doses de VIP, administradas aos 2, 4 e 6 meses de idade, mais dois reforços com VOP, aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Ou seja: 1ª dose: aos 2 meses através de injeção (VIP); 2ª dose: aos 4 meses através de injeção (VIP); 3ª dose: aos 6 meses através da injeção (VIP); 1º reforço: entre os 15 e 18 meses, que pode ser por meio da vacina oral (VOP) ou injeção (VIP); e o último reforço aos 4 anos. 

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