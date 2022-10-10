Poliomielite: quem tem que se vacinar e por quê?

Desde 2015, o Brasil não cumpre a meta de vacinar 95% das crianças menores de cinco anos contra a poliomielite. A cobertura vacinal atualmente é de 63% das crianças entre 1 a 5 anos, segundo o Ministério da Saúde. Bem abaixo da meta, então, que é de 95%. A grande preocupação das autoridades em saúde é com a volta de doenças já erradicadas no país. Até a última sexta-feira (7), 62,50% das crianças entre um e menores de cinco anos foram imunizadas contra a poliomielite, de acordo com os dados da plataforma LocalizaSUS. Tema para Ethel Maciel, nesta edição do "CBN Ciência e Saúde".
CBN Ciência e Saúde - 10-10-22
Qual o esquema vacinal para a polio? Conforme o Calendário Nacional de Vacinação, o esquema vacinal preconizado é composto por três doses de VIP, administradas aos 2, 4 e 6 meses de idade, mais dois reforços com VOP, aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Ou seja: 1ª dose: aos 2 meses através de injeção (VIP); 2ª dose: aos 4 meses através de injeção (VIP); 3ª dose: aos 6 meses através da injeção (VIP); 1º reforço: entre os 15 e 18 meses, que pode ser por meio da vacina oral (VOP) ou injeção (VIP); e o último reforço aos 4 anos.