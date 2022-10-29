Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Gastronomia: aprenda o preparo da batata rosti fácil e rápida

Acompanhe conosco os detalhes desta receita com o comentarista Juarez Campos

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 11:25

Publicado em 

29 out 2022 às 11:25
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos nos ensina a preparar uma curiosa e deliciosa batata rosti. Tem truques e conversa boa ao longo deste preparo. Vamos acompanhar!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - BATATA - 10.31s - 29-10-22
Ingredientes:
5 batatas cozidas al dente
1 pitada de sal
Pimenta do reino a gosto
1 cebola fina fatiada em meia lua
1 colher de sobremesa de manteiga
1 xícara de muçarela ralada grossa
1 xícara de presunto ralado grosso
óregano a gosto
Preparo:
Rale as batatas em relador grosso e tempere com sal e a pimenta
Em uma frigideira, grelhe a cebola na manteiga, até ficar bem dourada
Transfira para um bowl e acrescente o queijo, o presunto e o óregano
Em uma frigideira pequena antiaderente untada com manteiga, coloque entre 2 e 3 colheres de sopa de batata ralada
Junte 2 colheres de sopa do recheio e cubra com mais 2 ou 3 colheres de batata ralada
Aperte bem para formar um bolino achatado e sirva com uma saladinha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O ciclo menstrual depende de um equilíbrio delicado entre hormônios, que pode ser afetado por períodos prolongados de estresse (Imagem: New África | Shutterstock)
Algoritmos monitoram ciclo menstrual de usuárias para anunciar produtos
Imagem BBC Brasil
Monges de Pinheirinho: como movimento messiânico no Rio Grande do Sul acabou em massacre esquecido
Imagem de destaque
Rússia faz um dos maiores ataques à Ucrânia em meses e deixa rastro de mortes e destruição em várias cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados