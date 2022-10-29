Gastronomia: aprenda o preparo da batata rosti fácil e rápida

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos nos ensina a preparar uma curiosa e deliciosa batata rosti. Tem truques e conversa boa ao longo deste preparo. Vamos acompanhar!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - BATATA - 10.31s - 29-10-22
Ingredientes:
5 batatas cozidas al dente
1 pitada de sal
Pimenta do reino a gosto
1 cebola fina fatiada em meia lua
1 colher de sobremesa de manteiga
1 xícara de muçarela ralada grossa
1 xícara de presunto ralado grosso
óregano a gosto
Preparo:
Rale as batatas em relador grosso e tempere com sal e a pimenta
Em uma frigideira, grelhe a cebola na manteiga, até ficar bem dourada
Transfira para um bowl e acrescente o queijo, o presunto e o óregano
Em uma frigideira pequena antiaderente untada com manteiga, coloque entre 2 e 3 colheres de sopa de batata ralada
Junte 2 colheres de sopa do recheio e cubra com mais 2 ou 3 colheres de batata ralada
Aperte bem para formar um bolino achatado e sirva com uma saladinha