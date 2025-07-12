Aprenda a preparar strogonoff de morangos com castanha de caju!

Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos ensina a preparar uma receita de strogonoff de morango com castanha de caju. Que tal fazer neste final de semana? Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - STROGONOFF DE MORANGO - 6.45s - 12-07-25
A RECEITA: Strogonoff de Morangos com Castanha de Caju
Ingredientes: (4 porções)
Ingredientes: (4 porções)
- 4 gemas
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 caixinha de creme de leite
- 1 lata de leite condensado
- 250ml de leite
- 2 colheres de sopa bem cheias de amido de milho (maisena)
- 500 g de morangos
- Castanha de caju
- Lave bem os morangos, tire as folhas e os pique em tamanhos médios. Reserve.
- Dissolva o amido de milho no leite e leve ao fogo baixo. Mexa bem a mistura, para não empelotar. Espere ferver, coloque o leite condensado e continue mexendo a calda.
- Coloque as gemas, passando-as em uma peneira e mexa novamente. Não deixe ferver.
- Despeje uma colher de chá de baunilha, mexendo sem parar até que comece a engrossar. Cuidado para não queimar.
- Quando estiver na consistência desejada retire do fogo.
- Junte o creme de leite e mexa bem para que incorpore ao strogonoff. Deixe esfriar.
- Despeje os morangos em pedaços e mexa bem.
- Coloque as taças individuais, salpique castanha de caju (para decorar).
- Sirva gelado.