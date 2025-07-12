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CBN e as Dicas do Chef

Aprenda a preparar strogonoff de morangos com castanha de caju!

Acompanhe o passo a passo com o Chef Juarez!

Publicado em 12 de Julho de 2025 às 11:17

Publicado em 

12 jul 2025 às 11:17
Morango
Morango Crédito: Shutterstock
Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos ensina a preparar uma receita de strogonoff de morango com castanha de caju. Que tal fazer neste final de semana? Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - STROGONOFF DE MORANGO - 6.45s - 12-07-25
A RECEITA: Strogonoff de Morangos com Castanha de Caju
Ingredientes: (4 porções)
  • 4 gemas
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 1 lata de leite condensado
  • 250ml de leite
  • 2 colheres de sopa bem cheias de amido de milho (maisena)
  • 500 g de morangos
  • Castanha de caju
Preparo:
  • Lave bem os morangos, tire as folhas e os pique em tamanhos médios. Reserve.
  • Dissolva o amido de milho no leite e leve ao fogo baixo. Mexa bem a mistura, para não empelotar. Espere ferver, coloque o leite condensado e continue mexendo a calda.
  • Coloque as gemas, passando-as em uma peneira e mexa novamente. Não deixe ferver.
  • Despeje uma colher de chá de baunilha, mexendo sem parar até que comece a engrossar. Cuidado para não queimar.
  • Quando estiver na consistência desejada retire do fogo.
  • Junte o creme de leite e mexa bem para que incorpore ao strogonoff. Deixe esfriar.
  • Despeje os morangos em pedaços e mexa bem.
  • Coloque as taças individuais, salpique castanha de caju (para decorar).
  • Sirva gelado.

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