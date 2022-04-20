Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Tecnologia

Ver mensagem no WhatsApp e não responder é falta de etiqueta?

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré e da Luciana Almeida, especialista em desenvolvimento pessoal

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2022 às 12:12
Whatsapp
Whatsapp Crédito: Pixabay
Uma mensagem visualizada e não respondida (o famoso "check azul") pode ser motivo para conflito? Que o aplicativo WhatsApp faz parte da vida das pessoas isso já não é mais segredo. Mas, afinal, existe uma regra de etiqueta para usar o aplicativo? Visualizar uma mensagem, por exemplo, e não responder é realmente tão feio assim? Para essa conversa no "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré traz como convidada a Luciana Almeida, especialista em desenvolvimento pessoal e consultoria. 
CBN e a Tecnologia - 20-04-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como crime cometido por madrasta foi desmascarado quase 50 anos depois com revelação de segredo
Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados