Ver mensagem no WhatsApp e não responder é falta de etiqueta?

Uma mensagem visualizada e não respondida (o famoso "check azul") pode ser motivo para conflito? Que o aplicativo WhatsApp faz parte da vida das pessoas isso já não é mais segredo. Mas, afinal, existe uma regra de etiqueta para usar o aplicativo? Visualizar uma mensagem, por exemplo, e não responder é realmente tão feio assim? Para essa conversa no "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré traz como convidada a Luciana Almeida, especialista em desenvolvimento pessoal e consultoria.