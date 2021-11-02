"Vaca de presépio" e "vergonha": Tribunal de Justiça do ES vive momentos tensos

Nesta edição do CBN e a Política, Letícia Gonçalves traz como destaque que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) vive momentos tensos, que orbitam não apenas o destino de dois juízes de Direito presos preventivamente por determinação da própria Corte, mas também o destino de outras apurações envolvendo magistrados no estado. A sessão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo da última quinta-feira (28) explicitou a situação. No centro do debate estão os juízes Alexandre Farina Lopes e Carlos Alexandre Gutmann, presos na Operação Alma Viva, que apurou a venda de uma sentença.