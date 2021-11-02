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CBN e a Política

"Vaca de presépio" e "vergonha": Tribunal de Justiça do ES vive momentos tensos

A análise é da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 12:33

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

02 nov 2021 às 12:33
Fachada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)
Fachada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição do CBN e a Política, Letícia Gonçalves traz como destaque que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) vive momentos tensos, que orbitam não apenas o destino de dois juízes de Direito presos preventivamente por determinação da própria Corte, mas também o destino de outras apurações envolvendo magistrados no estado. A sessão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo da última quinta-feira (28) explicitou a situação. No centro do debate estão os juízes Alexandre Farina Lopes e Carlos Alexandre Gutmann, presos na Operação Alma Viva, que apurou a venda de uma sentença. 
Contra Farina, no entanto, pesam ainda outras acusações, tratadas em procedimentos distintos. "É do interesse da magistratura se o relator deverá ser apenas uma vaca de presépio. Isso que eu quero saber", afirmou, em tom de certa irritação, o desembargador Robson Luiz Albanes, na sessão de quinta-feira. Ouça a análise da comentarista!
CBN e a Poitica - 02-11-21.mp3

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