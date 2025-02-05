Tribunal de Contas suspende reajuste aos salários de Arnaldinho, vice e secretários

O conselheiro Sérgio Aboudib, do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), suspendeu, nesta terça-feira (4), o reajuste dos salários do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), do vice e dos secretários. A lei que concede o aumento foi promulgada pelo presidente da Câmara Municipal, Osvaldo Maturano (PRD), no mês passado, depois que os vereadores derrubaram o veto de Arnaldinho ao projeto. Este é o assunto em destaque no CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves. Ouça a conversa completa!