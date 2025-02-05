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Tribunal de Contas suspende reajuste aos salários de Arnaldinho, vice e secretários

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 17:39

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

05 fev 2025 às 17:39
Tribunal de Contas
Tribunal de Contas Crédito: Ricardo Medeiros
O conselheiro Sérgio Aboudib, do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), suspendeu, nesta terça-feira (4), o reajuste dos salários do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), do vice e dos secretários. A lei que concede o aumento foi promulgada pelo presidente da Câmara Municipal, Osvaldo Maturano (PRD), no mês passado, depois que os vereadores derrubaram o veto de Arnaldinho ao projeto. Este é o assunto em destaque no CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 05-02-25

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