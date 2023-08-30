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CBN e a Política

TJES sai mal na foto em levantamento do CNJ e precisa, mesmo, de modernização

A análise é da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 17:39

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

30 ago 2023 às 17:39
Fachada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)
Fachada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Crédito: Carlos Alberto Silva
O Justiça em Números é um levantamento feito anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mostra um raio-x do Judiciário brasileiro e estabelece rankings envolvendo diferentes critérios. O relatório de 2023, com base em dados do ano passado, foi divulgado na última segunda-feira (28). E o Tribunal de Justiça do Espírito Santo está mal na foto. O Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPC-Jus) é um indicador que resume a produtividade e a eficiência dos tribunais, considerando o primeiro e o segundo graus. Varia de varia de 0 a 100%.
"Quanto maior o valor, melhor o desempenho da unidade, significando que ela foi capaz de produzir mais, com menos recursos disponíveis", explica o relatório. Pois bem. O IPC-Jus do TJES foi de 61%. É como se, numa prova que valesse dez, recebesse a nota 6,1. Isso o torna o terceiro pior tribunal estadual entre os de médio porte e o 5º pior do país. A média do IPC-Jus dos tribunais estaduais é de 83%. A comentarista Letícia Gonçalves trata do assunto nesta edição do CBN e a Política. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 30-08-23

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