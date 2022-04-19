Prefeitos abandonam partidos para apoiar Casagrande

Em 2018 o PSB, partido do governador Renato Casagrande, elegeu 13 prefeitos no Espírito Santo. Logo em seguida aparecia o Republicanos, com 10. Outra eleição, a de 2022, bate à porta e o quadro já sofreu algumas mudanças, apesar de a disputa, desta vez, não ser municipal. Partidos como Republicanos e PSD partiram para projetos próprios quando o assunto é a corrida pelo Palácio Anchieta. O Republicanos tem a pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso. O PSD, a do ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon. Prefeitos casagrandistas, descontentes com o rumo que seus partidos tomaram, resolveram reagir e pediram desfiliação. Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves.