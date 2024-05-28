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CBN e a Política

Precatórios da trimestralidade: ES pode ter que pagar mais de R$ 2 bilhões

Há casos em que o cálculo da dívida do estado com credores chega a R$ 1,4 milhão por pessoa

Publicado em 28 de Maio de 2024 às 11:34

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

28 mai 2024 às 11:34
Palácio Anchieta
Palácio Anchieta Crédito: Ricardo Medeiros
Uma história que começou em 1987 até hoje tem novidades, só não tem conclusão, por enquanto. Três entidades que representam pessoas que têm dinheiro a receber dinheiro do estado atualizaram os cálculos dos valores que consideram ser devidos no âmbito dos chamados precatórios da trimestralidade. Após decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros (Asses), o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado (Sindipúblicos-ES) e a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (Apes) enviaram as cifras ao próprio CNJ. Somando os valores apresentados pelas três entidades, chega-se a R$ 2.145.270.973,13, a serem repassados a 3.462 pessoas. Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN - CBN e a Política - 28-05-24.mp3

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