Precatórios da trimestralidade: ES pode ter que pagar mais de R$ 2 bilhões

Uma história que começou em 1987 até hoje tem novidades, só não tem conclusão, por enquanto. Três entidades que representam pessoas que têm dinheiro a receber dinheiro do estado atualizaram os cálculos dos valores que consideram ser devidos no âmbito dos chamados precatórios da trimestralidade. Após decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros (Asses), o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado (Sindipúblicos-ES) e a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (Apes) enviaram as cifras ao próprio CNJ. Somando os valores apresentados pelas três entidades, chega-se a R$ 2.145.270.973,13, a serem repassados a 3.462 pessoas. Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves.