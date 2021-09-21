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CBN e a Política

Partido de Erick Musso, Pazolini e Amaro vive momento decisivo no ES

Ouça a análise da comentarista de Política, Letícia Gonçalves

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 11:19

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

21 set 2021 às 11:19
Erick Musso (Republicanos), deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales)
Erick Musso (Republicanos), deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) Crédito: Fernando Madeira
No Espírito Santo, o Republicanos tem ganhado visibilidade estratégica. Conquistou a Prefeitura de Vitória, comandada por Lorenzo Pazolini. Tem também a chefia do Legislativo estadual, com Erick Musso, e ainda um deputado federal, Amaro Neto. Em 2020 elegeu, ao todo, dez prefeitos. Surgem agora, no entanto, algumas deserções. A estratégia do partido, ou ao menos a de Erick Musso, no entanto, parece ser outra. Erick, que foi reeleito presidente da Assembleia, em fevereiro, com o apoio do Palácio Anchieta, tem feito críticas, dia sim, dia também, ao governo Casagrande. O presidente da Assembleia se movimenta, mantendo conversas com diversas lideranças políticas, empresariais ... em pleno ano pré-eleitoral.
CBN e a Política - 21-09-21.mp3

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