Partido de Erick Musso, Pazolini e Amaro vive momento decisivo no ES

No Espírito Santo, o Republicanos tem ganhado visibilidade estratégica. Conquistou a Prefeitura de Vitória, comandada por Lorenzo Pazolini. Tem também a chefia do Legislativo estadual, com Erick Musso, e ainda um deputado federal, Amaro Neto. Em 2020 elegeu, ao todo, dez prefeitos. Surgem agora, no entanto, algumas deserções. A estratégia do partido, ou ao menos a de Erick Musso, no entanto, parece ser outra. Erick, que foi reeleito presidente da Assembleia, em fevereiro, com o apoio do Palácio Anchieta, tem feito críticas, dia sim, dia também, ao governo Casagrande. O presidente da Assembleia se movimenta, mantendo conversas com diversas lideranças políticas, empresariais ... em pleno ano pré-eleitoral.