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CBN e a Política

O futuro da direita no ES com Bolsonaro fora das urnas

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 18:03

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

05 jul 2023 às 18:03
Presidente Jair Bolsonaro
O ex- presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível até 2030. Seus adeptos, contudo, seguem no jogo. Recente pesquisa Datafolha mostrou que 29% dos eleitores se identificam como petistas (não necessariamente são filiados ao Partido dos Trabalhadores) e 25% abraçam o rótulo bolsonarista. Esse, porém, talvez nem seja o termo mais preciso para descrever os adeptos do populismo de extrema direita. O vácuo deixado pelo ex-presidente no tabuleiro eleitoral vai ser preenchido e já há movimentações e especulações de nomes, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Este é o tema em destaque nesta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 05-07-23

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