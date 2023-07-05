O futuro da direita no ES com Bolsonaro fora das urnas

O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível até 2030. Seus adeptos, contudo, seguem no jogo. Recente pesquisa Datafolha mostrou que 29% dos eleitores se identificam como petistas (não necessariamente são filiados ao Partido dos Trabalhadores) e 25% abraçam o rótulo bolsonarista. Esse, porém, talvez nem seja o termo mais preciso para descrever os adeptos do populismo de extrema direita. O vácuo deixado pelo ex-presidente no tabuleiro eleitoral vai ser preenchido e já há movimentações e especulações de nomes, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Este é o tema em destaque nesta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves. Ouça a conversa completa!